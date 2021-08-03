В Петрозаводск привезли персики с личинками плодожорки

В привезенных в столицу Карелии персиках обнаружены личинки персиковой плодожорки, сообщили в Россельхознадзоре по республике.

Специалисты Управления, проверив в июле оптовые рынки в Петрозаводске, выявили 8 партий подкарантинной продукции, зараженной вредителями.

Так, в двух партиях персиков из Узбекистана нашли живые личинки персиковой плодожорки.

В 6 партиях подсолнечника из Краснодарского края выявлены жизнеспособные и нежизнеспособные семена амброзии трехраздельной.

Наличие карантинных вредных организмов в данных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасный товар.

Ранее в привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго.