В Петрозаводск со всех сторон можно будет въехать по трассам с четырехполосным движением

Федеральные трассы возле столицы Карелии планируется сделать четырехполосными.
Как рассказали в ФКУ Упрдор «Кола», в планах дорожников в ближайшее время — расширение до четырех полос движения нескольких наиболее загруженных участков федеральных трасс.
Дорога с четырьмя полосами появятся на автотрассе А-215 от Петрозаводска до села Деревянное.
На трассе «Кола» четырехполосное движение планируется сделать от Петрозаводска в сторону Кондопоги и на подъезде к столице Карелии со стороны Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее стало известно о резком снижении числа погибших на федеральных трассах в Карелии.
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