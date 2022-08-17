В Петрозаводск со всех сторон можно будет въехать по трассам с четырехполосным движением

Федеральные трассы возле столицы Карелии планируется сделать четырехполосными.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Кола», в планах дорожников в ближайшее время — расширение до четырех полос движения нескольких наиболее загруженных участков федеральных трасс.

Дорога с четырьмя полосами появятся на автотрассе А-215 от Петрозаводска до села Деревянное.

На трассе «Кола» четырехполосное движение планируется сделать от Петрозаводска в сторону Кондопоги и на подъезде к столице Карелии со стороны Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее стало известно о резком снижении числа погибших на федеральных трассах в Карелии.