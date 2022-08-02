В Петрозаводск завезли цветы с калифорнийским трипсом

В растениях, привезенных в столицу Карелии, выявлен западный цветочный трипс, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Сотрудники Североморского межрегионального Управления Россельхоза обнаружили в одном из мест реализации посадочного материала, расположенном на территории Петрозаводска, растения, зараженные западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Вредитель выявлен в четырех партиях подкарантинной продукции: рассада цветочных культур — вербена из Московской области, рассада томатов из Москвы, горшечные растения — хризантема Карнавал из Нидерландов, горшечные растения — будра плющевидная из РФ.

Наличие карантинного вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований.

По решению собственников зараженная продукция уничтожена.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске торговали персиками с бурой гнилью.