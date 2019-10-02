В Петрозаводске 11 пожарных привлекались для ликвидации последствий ДТП

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Автомобиль опрокинулся вечером 1 октября на улице Судостроительной, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.48 пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – опрокидывание автомобиля – на ул. Судостроительной у дома №14.
Пожарные отключили аккумулятор и смыли топливо с дорожного полотна.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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