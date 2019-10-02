В Петрозаводске 11 пожарных привлекались для ликвидации последствий ДТП

Автомобиль опрокинулся вечером 1 октября на улице Судостроительной, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.48 пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – опрокидывание автомобиля – на ул. Судостроительной у дома №14.



Пожарные отключили аккумулятор и смыли топливо с дорожного полотна.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.