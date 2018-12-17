В Петрозаводске 12 классов закрыто на карантин

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 12 классов в Петрозаводске, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5672 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 9,0%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2951 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,4%.

По республике в детских организованных коллективах в основном заболевания ОРВИ носят спорадический характер, однако из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 12-ти классов в школах №5, 17, 13, 40, 42, 27 Петрозаводска.

При обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа); вирусов гриппа не выделено.