В Петрозаводске 17 июля будет без осадков

О погоде на 17 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Ночью температура воздуха составит +6, +11 градусов, местами будет +2, +4. Днем потеплеет до +17, +22 градусов.