В Петрозаводске 17 июля будет без осадков

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О погоде на 17 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +10 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются кратковременные дожди.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Ночью температура воздуха составит +6, +11 градусов, местами будет +2, +4. Днем потеплеет до +17, +22 градусов.
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