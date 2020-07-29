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В Петрозаводске 18-летний юноша разбился, выпав из окна

Новости. Происшествия
10:31, 30 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
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В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту падения юного петрозаводчанина с 6 этажа, сообщили в Следкоме Карелии.

В среду, 29 июля, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 18-летнего юноши. 

Установлено, что до падения юноша проживал в квартире, расположенной на 6 этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. 

 

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