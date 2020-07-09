890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать двух прохожих 1
09.07.2020 15:15
В Петрозаводске отца оштрафовали за перевозку ребенка без автокресла
09.07.2020 16:37
Автомобиль "Отдела по борьбе с понтами" попал в ДТП у автовокзала Петрозаводска (ВИДЕО) 1
09.07.2020 20:23
Десятки деревьев снесут в Голиковском парке в Петрозаводске 2
09.07.2020 17:20
Петрозаводчанин с высокой покупательской активностью опустошил чужую карту за 1,5 часа 1
09.07.2020 18:00
Родные люди
Новое
Сегодня 13:57

В Петрозаводске 19-летнего хулигана отправили за решетку на четыре года

Новости. Криминал
14:48, 10 Июля 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС
Загрузка...

Юноша получил срок по совокупности преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Летом 2019 года пьяный юноша без какой-либо причины ударил ногой по припаркованному автомобилю марки "ВАЗ-21102", в результате чего повредил водительскую дверь. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

С учетом ранее вынесенного в отношении молодого человека приговора в связи с совершением ряда имущественных преступлений срок наказания составил 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 13:57
Обществоведение
Родные люди
"Столица на Онего" провела один день с социальными работниками - теми, кто заменяет одиноким семью, помогает пожилым и больным людям.
Документ без подписи 5
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 4
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»