В Петрозаводске 19-летнего хулигана отправили за решетку на четыре года

Юноша получил срок по совокупности преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Летом 2019 года пьяный юноша без какой-либо причины ударил ногой по припаркованному автомобилю марки "ВАЗ-21102", в результате чего повредил водительскую дверь. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.



С учетом ранее вынесенного в отношении молодого человека приговора в связи с совершением ряда имущественных преступлений срок наказания составил 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.