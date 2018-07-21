В Петрозаводске 22 июля ожидается гроза

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура ночью +18, +20; днем +25, +27.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами по западным и южным районам ливни, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура ночью +15,+20; днем +24, +29.