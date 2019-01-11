В Петрозаводске 25 пожарных тушили загоревшийся частный дом

Пожар произошел на улице Щорса ночью, спасли 4 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 11 января в 2.16 на ул. Щорса, 10 произошел пожар в частном жилом доме. К ликвидации огня привлекались подразделения по рангу "1-БИС" в составе 25 человек, 8 единиц техники.

Дом сгорел полностью.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. В результате проведенных работ спасено 4 человека.