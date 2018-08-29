В Петрозаводске 250 особей форелей выпустят в Лососинку на "Калакунду"

В столице Карелии 2 сентября в устье реки Лососинка пройдет рыбный праздник "Калакунда".

Как сказал журналистам председатель Федерации рыболовного спорта Карелии Вадим Петросян, в этом году впервые в рамках праздника пройдут соревнования среди профессиональных рыбаков. Соревновательный тур пройдет с 7 до 12 часов. С 12 до 16.30 в ловле рыбы будут участвовать любители.

Победителей определят по количеству пойманной рыбы, а не по весу. Им подарят медали ручной работы, а также ценные призы.

"В этом году легкой рыбалки не будет", - сказал Петросян.

Участники соревнований приедут в Карелию из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и др.

Всего в Лососинску, уточнил Вадим Петросян, выпустят 250 форелей весом до 1 кг.

Первый заместитель министра сельского и рыбного хозяйства РК Оксана Гаврош сказала, что впервые в рамках "Калакунды" пройдет фестиваль карельского меда. Также пройдут мастер-классы по приготовлению рыбы.

По словам первого замминистра культуры Карелии Сергея Соловьева, "Калакунда" – семейный праздник с большой развлекательной программой, где дети и взрослые найдут занятие по душе.