В Петрозаводске 26 августа открылся Второй международный курс ИККРОМ

Организатором курса ИККРОМ "Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры" является музей-заповедник "Кижи".

Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (англ. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, сокр. англ. ICCROM) является межгосударственной организацией, занимающейся сохранением всемирного культурного наследия через обучение, распространение информации, исследования, сотрудничество и проведение общественных кампаний. В 2017 году ИККРОМ доверил проведение Первого международного курса музею "Кижи", и до сих пор это единственный подобный курс в нашей стране.

Во Втором курсе принимают участие 15 специалистов по реставрации и архитектуре из 14 стран. Принцип курсов ИККРОМ – одна страна, один представитель. Россия, как принимающая страна, имеет право направить на обучение двух человек. И ещё 13 стран прислали лучших своих профессионалов: Аргентина, Новая Зеландия, Филиппины, Словения, Австралия, Турция, Финляндия, Канада, Япония, Палестина, Польша, Индия, Испания. Все они – опытные, практикующие специалисты, поэтому они будут не только учиться, но и учить друг друга, обмениваться опытом, идеями, оригинальными наработками в сфере реставрации памятников деревянного зодчества.

Первую неделю – с понедельника по пятницу участники курса будут заниматься на базе Петрозаводского государственного университета. Их ждут теоретические занятия, уникальные лекции на темы "Историческое развитие русской деревянной архитектуры", "Строение, породы и свойства древесины", "Долговечность деревянных конструкций" и другие. В субботу состоится выездное занятие, иккромовцы посетят несколько карельских деревень.

2 сентября участники курса отправятся на остров Кижи. В учебном процессе будут использоваться обучающие макеты, коллекции плотницких и столярных инструментов, часть занятий будет проводиться на примере памятников деревянного зодчества музея. Практические занятия пройдут в Реставрационном комплексе музея, оснащённом как современным, так и традиционным оборудованием.

Участие в курсе ИККРОМ является уникальным шансом обменяться знаниями с профессионалами самого высокого уровня, а также получить международное удостоверение о повышении квалификации. Курс ИККРОМ в Кижах — это не только учебная площадка, но и эффективное средство обмена опытом, поиска новых подходов, создания новых деловых контактов между специалистами по сохранению деревянной архитектуры со всего мира.

Сегодня успехов в обучении, конструктивной и продуктивной работы участникам Второго международного курса ИККРОМ пожелали: директор музея "Кижи" Елена Богданова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова, проректор ПетрГУ по международной деятельности Марина Гвоздева.