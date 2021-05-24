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Холод не уйдет из Карелии 26 мая

Новости. Погода
17:00, 25 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

На севере Карелии ожидаются заморозки, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер задует северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

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Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем поднимется до +10, +12°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем падать.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части республики выпадут небольшие, местами умеренные дожди, на севере с мокрым снегом.

Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5°С, местами в воздухе и на почве возможны заморозки -1, -3°С, днем +8,+13°С, по северным районам местами +3, +8°С.

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