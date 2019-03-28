В Петрозаводске 29 марта потеплеет до +8

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О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 29 марта будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдут небольшие осадки, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит -1,+1, днем потеплеет до +6, +8 градусов.
В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями.
Ночью на большей части республики, днем по северным районам пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ночью на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного.
Ночью -2, +3 градуса, днем воздух прогреется до +4, +9.
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