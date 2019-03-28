В Петрозаводске 29 марта потеплеет до +8

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 марта будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут небольшие осадки, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -1,+1, днем потеплеет до +6, +8 градусов.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями.

Ночью на большей части республики, днем по северным районам пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного.

Ночью -2, +3 градуса, днем воздух прогреется до +4, +9.