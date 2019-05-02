В Петрозаводске 3 мая ожидается снег с дождем

О погоде на 3 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 3 мая будет облачно с прояснениями.

Пройдут осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Ночная температура воздуха составит +2, +4 градуса, днем ожидается +5, +7.

В районах Карелии также облачно. Осадки пройдут по северным и западным районам, местами сильные: на севере в виде снега и мокрого снега, на юге дождя и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. По северным районам местами метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный, днем северо-восточный, северный, на юге юго-западный, западный порывистый сильный.

Ночью похолодает +1, +6, на севере ожидается понижение температуры до 0, -5, днем потеплеет до +3, +8 градусов, по северным районам -2, +3.