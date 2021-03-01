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В Петрозаводске на минуту умолкнет радио и временно пропадет телерадиосигнал

Новости. Общество
17:20, 02 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Перерывы трансляции связаны с переносом оборудования и проверкой систем оповещения, сообщает администрация Петрозаводска.

Филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия" информирует жителей Петрозаводска о кратковременных перерывах вещания на объектах телерадиосети.

В среду, 3 марта,  с 10.00 до 1.00 трансляция радиоканала "Радио России" будет вестись с пониженной мощностью в связи с работами по переносу оборудования.

С 10.43 до 10.44 на телеканалах пакета цифровых программ РТРС-1, аналоговых радиостанциях "Радио России", "Радио Маяк", "Вести FM" пройдёт проверка системы оповещения ГО ЧС, возможны кратковременные пропадания сигнала.

Обо всех планируемых остановках "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия" предупреждает на сайте в разделе "Временные отключения трансляции".

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Комментарии

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