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Вторник в Петрозаводске будет дождливым и ветреным

Новости. Погода
17:00, 29 Марта 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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О погоде на вторник, 30 марта, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу миноптиков, 30 марта в Петрозаводске, будет облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем - небольшой дождь. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, временами сильный.

Температура воздуха ночью составит +1,+3°С, днем поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидаются умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, -1°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С.

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