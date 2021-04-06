В Петрозаводске 35-летний мужчина скрылся от органов дознания – теперь его ищут (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске скрывшегося от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают скрывшегося от органов дознания Олега Л. 1986 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: +7-921-224-1063 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.