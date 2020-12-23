В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от COVID-19: в Госпитале для ветеранов войн скончался 41-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице умер 58-летний мужчина. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на 24 декабря составляет 146 человек.

Выздоровели – 17823 пациента.

Всего инфицировано опасным вирусом за время пандемии – 25327.