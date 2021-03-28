Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин назвал возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России 24
28.03.2021 15:22
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Новое
Сегодня 14:15
Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году
28.03.2021 20:40
УФНС Карелии дала разъяснения о новшествах в налогообложении имущества граждан
Сегодня 09:21
Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги 35
Сегодня 06:40
Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице 14
28.03.2021 16:47
Россиян ждет "персиковое" лето 5
28.03.2021 18:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой 3
28.03.2021 21:40

В Петрозаводске 56 детсадовских групп закрыли на карантин по ОРВИ

Новости. Общество
13:01, 29 Марта 2021
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
Загрузка...

В 30-ти дошкольных учреждениях столицы Карелии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.

По сообщению карельского Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 56-ти групп в 30-ти детских садах Петрозаводска. Кроме того, на карантин отправлены пять классов в трех школах города.

Напомним, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5514 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 7,7%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-29 13:28:12
Это какая уже волна???
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»