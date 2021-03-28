В Петрозаводске 56 детсадовских групп закрыли на карантин по ОРВИ

В 30-ти дошкольных учреждениях столицы Карелии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.

По сообщению карельского Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 56-ти групп в 30-ти детских садах Петрозаводска. Кроме того, на карантин отправлены пять классов в трех школах города.

Напомним, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5514 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 7,7%.