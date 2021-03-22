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В Петрозаводске 75-летняя женщина вышла из больницы и пропала (СРОЧНО)

Новости. Происшествия
22:16, 22 Марта 2021
фото: паблик "Доброспас"
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В Петрозаводске родные просят помочь найти 75-летнюю женщину, которая сегодня в 18.00 вышла из БСМП и пропала.

В паблике "Доброспас" объявлен поиск жительницы Карелии Лебедевой Лидии Александровны, 1946 г.р., которая 22 марта 2021 г. в районе 18 часов вышла из здания БСМП в Петрозаводске и с того момента ее местонахождение неизвестно. Наблюдаются возрастные отклонения, деменция.

• Была одета: черные брюки, черные сапоги, светло-коричневая дубленка с капюшоном.

• Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемой просят сообщить по телефону +79215281111

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-22 23:02:25
Как можно так относится к людям? В стране Советов можно, - сказал кот. Здесь никто и ни за что не отвечает.
Гость
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