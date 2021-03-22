В Петрозаводске 75-летняя женщина вышла из больницы и пропала (СРОЧНО)

В Петрозаводске родные просят помочь найти 75-летнюю женщину, которая сегодня в 18.00 вышла из БСМП и пропала.

В паблике "Доброспас" объявлен поиск жительницы Карелии Лебедевой Лидии Александровны, 1946 г.р., которая 22 марта 2021 г. в районе 18 часов вышла из здания БСМП в Петрозаводске и с того момента ее местонахождение неизвестно. Наблюдаются возрастные отклонения, деменция.

• Была одета: черные брюки, черные сапоги, светло-коричневая дубленка с капюшоном.

• Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемой просят сообщить по телефону +79215281111