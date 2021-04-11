В Петрозаводске 77-летний водитель иномарки пострадал в аварии (ФОТО)

В столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП пострадал пожилой водитель.

11 апреля в 18.15 на перекрестке улиц Калинина и Загородная в Петрозаводске водитель 1993 года рождения на машине "Volkswagen Passat" выезжал со сторостепенной дороги на главную и не предоставил преимущество автомобилю "Chevrolet Lanos". Произошло столкновение. Об этом информирует ГИБДД столицы Карелии.

В результате аварии телесные повреждения получил 77-летний водитель "Chevrolet Lanos", ему назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдения.