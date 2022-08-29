В Петрозаводске 82-летняя врач спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как 82-летняя врач спасла у соседей новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях написал историю спасения младенца, которая произошла в Петрозаводске.

— Бывших врачей не бывает, - отметил министр здравоохранения. - Это в полной мере относится к Тамаре Александровне Мазуркевич, которая много лет проработала на станции скорой медицинской помощи Петрозаводска. Сейчас Тамаре Александровне 82 года, более 30 лет она уже на пенсии. Но благодаря навыкам, знаниям, огромному опыту, она помогла своим соседям: спасла жизнь их новорождённой дочери. После окончания университета Тамара Александровна прошла специализацию по родовспоможению в Армении. Подобные случаи в её практике были, она неоднократно сталкивалась с критическими ситуациями, поэтому не растерялась и применила все знания и умения и в этот раз.

У соседки, молодой женщины, начались преждевременные роды на 28 неделе беременности. Её родные вызвали скорую, но роды были настолько стремительными, что до приезда бригады женщина родила девочку. Новорожденная оказалась очень маленькой, без признаков дыхания. Близкие роженицы вспомнили, что в одном подъезде с ними живёт медицинский работник, и побежали за ней.

Зайдя в квартиру, Тамара Александровна увидела крошечного ребёнка, который лежал, не подавая признаков жизни. Она сразу приступила к начальным реанимационным действиям. Поглаживания, похлопывания, со словами «дыши, дыши!», казалось, продолжались очень долго. Это всегда так происходит в сложных ситуациях — время как будто замирает. На самом деле прошло не более 20-30 минут. Первые минуты длились как часы. И произошло чудо! Девочка начала всё больше и больше шевелить носиком, но звуков так и не издавала, хотя прошла синева и появилась активность. К моменту приезда скорой помощи новорожденная дышала, а когда Тамара Александровна пошла в ванную помыть руки, услышала её плачь. Это было счастье!

Малышка пролежала несколько месяцев в больнице. Сейчас ей уже 6 месяцев, отклонений в развитии нет. И, кстати, она уже познакомилась со своей спасительницей. Родители девочки благодарят Тамару Александровну и называют её удивительным человеком.

Глава Минздрава Карелии присоединился к благодарностям и пожелал Тамаре Александровне здоровья и оставаться такой же неравнодушной к чужой беде.

«Эта история — хороший пример для медработников, многие из которых в последнее время стали забывать о том, что профессия медицинского работника — это призвание», — отметил Михаил Охлопков.