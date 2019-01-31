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Новости. Криминал
07:25, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Петрозаводске 90-летняя пенсионерка пустила в дом воришку

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В полицию Петрозаводска обратилась дочь пенсионерки с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что у ее 90-летней матери похитили 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что днем в квартиру пожилой жительницы одного из домов по ул. Станционной постучался неизвестный мужчина. Он убедил хозяйку в том, что ему необходимо проверить счетчики на воду, и таким образом проник в квартиру.

Мужчина очень быстро передвигался по комнатам, тогда как хозяйка еле за ним поспевала. После ухода незнакомца женщина обнаружила, что из сумки пропал кошелек с деньгами.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Полиция просит всех, кто видел подозрительных людей, посещавших подъезды жилых домов около 15.00 29 января на ул. Станционной, сообщить об этом по телефонам: 8-981-405-59-96, 8-911-418-91-31.

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Комментарии

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Евгений
2019-01-31 09:38:56
Таких выродков надо бамбук сажать! Каким же конченным надо быть, чтобы немощных пенсионеров обворовывать?
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