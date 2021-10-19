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В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков

Новости. Общество
19:40, 19 Октября 2021
фото: pixabay.com / Chronomarchie

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Администрация поликлиники № 3 Петрозаводска заявила, что опубликованная в Сети жалоба врача-отоларинголога о низкой зарплате содержит недостоверные данные.

Администрация городской поликлиники № 3 Петрозаводска заявила, что пожаловавшаяся на низкую зарплату сотрудница медучреждения предоставила данные, которые не соответствуют действительности. Ответ из поликлиники поступил «Столице на Онего».

Ранее врач-отоларинголог петрозаводской поликлиники №3 рассказала, что получила за сентябрь зарплату в размере 26 тыс. рублей. «За эти деньги мной реально отработан 141 час, принято более 600 человек, из них 426 человек — это мои профильные пациенты (с лор-патологией), проведено более 30 хирургических манипуляций и осмотрено 10 человек на дому (маломобильных)», — пояснила она. Медик пообещала пойти работать в магазин «Красное и Белое», где, по ее данным, продавцам обещают от 40 тыс. рублей в качестве зарплаты.

Главный врач поликлиники № 3 Петрозаводска Ольга Романенко заявила, что медик предоставила некорректные данные.

«Представлен расчетный листок после отпускного периода, без учёта стимулирующих выплат, отпускных, которые выплачиваются перед отпуском, а также выплат за работу с пациентам страдающими ковидинфекцией», — говорится в заявлении Ольги Романенко.

В поликлинике заявили, что в действительности врач в их учреждении получает в среднем более 100 тыс. рублей.

«Средняя заработная плата ЛОР-врача поликлиники в месяц составляет 53,5 тыс. рублей плюс выплаты за работу с пациентами с ковидинфекцией 55,5 тыс. рублей. Итого, средний ежемесячный доход ЛОР-врача составляет 109 тыс. рублей», - заявила Романенко в ответ на претензии сотрудницы поликлиники.

Ранее сообщалось, средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей.

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Комментарии

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Вася
2021-10-19 22:08:49
Визга будет много, а шерсти ноль.
User
2021-10-19 21:30:01
У отоларинголога есть расчетный листок. А "какие ваши доказательства" у главного врача? Она, вроде, на джентельмена не похожа, чтобы ей на слово верить.
gary
2021-10-19 21:55:33
User, В выложенном в интернете расчётном листке действительно отражена её зарплата в среднем в месяц более 53 500,00 рублей, сама выложила, а Вы даже не посмотрели на него, а уже имеете мнение, как говорится: темой не владею, но мнение имею :)))
Изя
2021-10-19 21:12:18
Явно врёт ., а врача жалко , пашут и получают слёзы . :)
zanoza
2021-10-19 21:05:08
Ну так если человек отработал 141 час, то почему же нет у неё этих положенных стимулирующих выплат и доплат? Кому их выплатили?
2021-10-19 20:42:26
Врач предоставила расчетный лист, поэтому главврач пусть заикнется. От зарплаты в 100 тыс. никто бы не ушел.
Кир
2021-10-19 20:06:03
Так их мордой об асфальт. :)
Бабенка
2021-10-19 20:04:06
Такие врачихи нам не нужны. Пусть идут в бизес
Гость
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