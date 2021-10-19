В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков

Администрация поликлиники № 3 Петрозаводска заявила, что опубликованная в Сети жалоба врача-отоларинголога о низкой зарплате содержит недостоверные данные.

Администрация городской поликлиники № 3 Петрозаводска заявила, что пожаловавшаяся на низкую зарплату сотрудница медучреждения предоставила данные, которые не соответствуют действительности. Ответ из поликлиники поступил «Столице на Онего».

Ранее врач-отоларинголог петрозаводской поликлиники №3 рассказала, что получила за сентябрь зарплату в размере 26 тыс. рублей. «За эти деньги мной реально отработан 141 час, принято более 600 человек, из них 426 человек — это мои профильные пациенты (с лор-патологией), проведено более 30 хирургических манипуляций и осмотрено 10 человек на дому (маломобильных)», — пояснила она. Медик пообещала пойти работать в магазин «Красное и Белое», где, по ее данным, продавцам обещают от 40 тыс. рублей в качестве зарплаты.

Главный врач поликлиники № 3 Петрозаводска Ольга Романенко заявила, что медик предоставила некорректные данные.

«Представлен расчетный листок после отпускного периода, без учёта стимулирующих выплат, отпускных, которые выплачиваются перед отпуском, а также выплат за работу с пациентам страдающими ковидинфекцией», — говорится в заявлении Ольги Романенко.

В поликлинике заявили, что в действительности врач в их учреждении получает в среднем более 100 тыс. рублей.

«Средняя заработная плата ЛОР-врача поликлиники в месяц составляет 53,5 тыс. рублей плюс выплаты за работу с пациентами с ковидинфекцией 55,5 тыс. рублей. Итого, средний ежемесячный доход ЛОР-врача составляет 109 тыс. рублей», - заявила Романенко в ответ на претензии сотрудницы поликлиники.

Ранее сообщалось, средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей.