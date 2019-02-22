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Новости. Криминал
10:48, 22 Февраля 2019

В Петрозаводске адвокат попросил "скорую" для обвиняемого во взяточничестве бизнесмена Игоря Чичина

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В Петрозаводском городском суде адвокат попросил врачей для петербургского бизнесмена Игоря Чичина, который обвиняется в получении взяток и коррупционных преступлениях в Карелии.

В пятницу в суде началось рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста для Игоря Чичина.

Обвиняемый в суде сказал, что ему "нехорошо", перед заседанием в СИЗО его осмотрел врач, у Чичина было высокое давление и ему дали медикаменты.

Как рассказал адвокат Михаил Шогин, он посещал Чичина в СИЗО, и сейчас видит, что подзащитный чувствует себя плохо.

"Я прошу вызывать скорую помощь", - сказал Шогин.

Судья Александр Мерков, который рассматривает ходатайство, в итоге отказал в удовлетворении просьбы адвокатов.

Следственный комитет обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере (около 12 миллионов рублей), в составе организованной группы.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Никитин был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа, Новокшонов – к 4 годам колонии и 22 миллионам рублей штрафа.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-22 12:04:35
А когда взятки брал с давлением всё было в порядке?
Мизантроп
2019-02-22 12:15:36
zanoza, У них у всех такая херня. На воле с диким баблом все нормально, как только в камере так - диабет.
Сергей
2019-02-22 11:58:38
Плохо стало после приговора Никитину. Не меньше 10 светит организатору. А он ли организатор? Или главного отмазали? Сидите теперь за орденоносца
Гость
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