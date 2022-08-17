В Петрозаводске аферисты обманули 90-летнюю пенсионерку, заставив ее «спасать» внучку

Мошенники использовали старую схему, чтобы обмануть пожилых жителей карельской столицы.

На днях в полицию карельской столицы поступило заявление от 90-летней петрозаводчанке. Женщине позвонил неизвестный, сообщив, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и необходимо срочно внести 250 тысяч рублей, чтобы спасти ее от ответственности. Пенсионерка перевела деньги, которые, как она была уверена, пойдут на лечение пострадавших.

По той же схеме обманули еще одну жительницу Петрозаводска. Женщина, узнав в разговоре с неизвестными, что ее близкая родственница якобы стала виновницей аварии, согласилась заплатить 200 тысяч рублей, чтобы ей помочь. Пока женщина ходила к банкомату и обналичивала средства, собеседник все время находился на связи, не давая опомниться и проверить информацию.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела.