В Петрозаводске стоимость АИ-98 впервые превысила планку в 50 рублей

Стоимость бензина в Петрозаводске после снижения в конце прошлого года, в январе снова пошла вверх – больше всего подорожал АИ-98.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

Согласно официальной статистике, стоимость АИ-95 в последние дни прошлого года составляла, в среднем, 43 рубля 96 копеек за литр. В первую неделю 2018 года она выросла до 44 рублей 1 копейки.

Как подорожали другие виды топлива, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".