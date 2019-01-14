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Новости. Общество
09:20, 14 Января 2019
фото: drive2 / hgh2011

В Петрозаводске стоимость АИ-98 впервые превысила планку в 50 рублей

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Стоимость бензина в Петрозаводске после снижения в конце прошлого года, в январе снова пошла вверх – больше всего подорожал АИ-98.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

Согласно официальной статистике, стоимость АИ-95 в последние дни прошлого года составляла, в среднем, 43 рубля 96 копеек за литр. В первую неделю 2018 года она выросла до 44 рублей 1 копейки.

Как подорожали другие виды топлива, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-01-14 12:10:39
Так на всё цены с Нового года поднимутся. Всегда поднимаются на уровень инфляции , а в этом году и за счёт роста НДС. Другое дело, чтобы они в течение года не скакали вверх.
Беня
2019-01-14 10:32:51
Дык НДС и топливный акциз с нового года. Походу акциз на ценник пока не вылез.
User
2019-01-14 09:53:15
Передайте Путину, мы ещё потерпим,
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!

Доверяем Путину! - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину", очень это нравится,
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в .овне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать,
Передайте Путину, дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь, малость подождать!(c)
Сеня
2019-01-14 09:31:24
То ли ещё будет ой ой ой . Стабилизец полный .
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