В Петрозаводске стоимость АИ-98 впервые превысила планку в 50 рублей

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Стоимость бензина в Петрозаводске после снижения в конце прошлого года, в январе снова пошла вверх – больше всего подорожал АИ-98.
Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.
Согласно официальной статистике, стоимость АИ-95 в последние дни прошлого года составляла, в среднем, 43 рубля 96 копеек за литр. В первую неделю 2018 года она выросла до 44 рублей 1 копейки.
Как подорожали другие виды топлива, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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