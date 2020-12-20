В Петрозаводске арендодатель-рецидивист обчистил уснувших квартиросъемщиков

В Петрозаводске мужчина сдал знакомым квартиру, а потом обокрал их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 44-летняя жительница города. По словам женщины, накануне она и её сожитель переехали в съёмную квартиру. Паре её сдал общий знакомый. Новоселье компания решила отметить вместе, застолье длилось до поздней ночи. Когда она и ее друг отправились спать, арендодатель продолжил праздновать. Утром ни его, ни денег заявительница не обнаружила. Оказалось, что вероломец похитил 7 тыс. рублей.

В результате специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Свою вину ранее судимый 51-летний петрозаводчанин признал.

Стражам порядка он рассказал, что дождался, пока квартиросъёмщики уснут, затем похитил деньги из кармана кофты потерпевшей. Часть украденной суммы подозреваемый потратил на спиртное и продукты, остаток положил на свою банковскую карту. Причиненный ущерб мужчина обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.