В Петрозаводске автоинспекторы поймали у школы родителей-нарушителей

Профилактическое мероприятие "Главный пассажир" прошло у школы № 14 в столице Карелии, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторами сегодня пресечено два нарушения правил перевозки детей. В первом случае водитель перевозил двухлетнего ребенка в автокресле, но при этом не использовались ремни безопасности. Второй нарушитель перевозил ребенка в возрасте 10 лет на переднем пассажирском сиденье без использования детского удерживающего устройства.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель без прав привез ребенка в школу.