В Петрозаводске водитель без прав привез ребенка в школу

Автоинспекторы проверили правила перевозки детей в автомобилях на подъездных путях к школе № 46 в столице Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ходе проверки 1 октября отстранен от управления водитель, лишенный права управления. В отношении нарушителя составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, в отношении двух водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя один из них даже находился в детском кресле. Водителей - нарушителей ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее за час у детских садов в Петрозаводске выявили пять нарушений.