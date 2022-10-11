В Петрозаводске автоинспекторы проверят водителей на безопасность перевозки детей

В воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте.

Профилактическое мероприятие «Право на безопасность» пройдет сегодня, 16 октября, у одного из торговых центров столицы Карелии, сообщили в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напомнили, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3000 рублей.

По данным ГИБДД Петрозаводска, с начала года в столице Карелии пять детей - пассажиров получили травмы в дорожно - транспортных происшествиях, два из них не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, ребенок на велосипеде стал жертвой смертельного ДТП в Карелии.