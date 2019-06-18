В Петрозаводске автомобиль на скорости въехал в бордюр

ДТП произошло ночью 18 июня на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 00.30 на перекрестке улиц Шотмана и Чапаева 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль совершил наезд на бордюрный камень.



ГИБДД Карелии

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.