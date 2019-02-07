В Петрозаводске автомобиль сбил пенсионера на тротуаре

ДТП произошло вечером 6 февраля на улице Заводской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.24 на ул. Заводской 33-летний водитель "ГАЗ-2705" не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21124" и сбил 64-летнего мужчину, который стоял на тротуаре.

В результате ДТП травмы получил пешеход. Он доставлен в БСМП.