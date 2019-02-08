В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода

На улице Антикайнена автомобиль KIA наехал на 56-летнего пешехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший четверг, 7 февраля, в 14.30 автомобиль KIA наехал на пешехода 1962 года рождения на ул. Антикайнена, у д. 2.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.