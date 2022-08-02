В Петрозаводске автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре

На улице Ленинградской в ДТП пострадала 40-летняя велосипедистка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 13 августа, в 12.55 в Петрозаводске был совершен наезд на велосипедистку.

ДТП произошло на улице Ленинградской, в районе дома №6.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 40-летней велосипедистке, которая двигалась по тротуару.

В результате ДТП женщина-велосипедистка травмирована.