В Петрозаводске автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре

На улице Ленинградской в ДТП пострадала 40-летняя велосипедистка, сообщили в ГИБДД Карелии.
В субботу, 13 августа, в 12.55 в Петрозаводске был совершен наезд на велосипедистку.
ДТП произошло на улице Ленинградской, в районе дома №6.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 40-летней велосипедистке, которая двигалась по тротуару.
В результате ДТП женщина-велосипедистка травмирована.
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