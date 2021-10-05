В Петрозаводске автомобиль сбил выбежавшего из-за автобуса пешехода (ВИДЕО)

На проспекте Невского в Петрозаводске автомобиль сбил выбежавшего из-за автобуса пешехода: мужчина находится в больнице без сознания, его личность устанавливается, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Вчера, 4 октября, на проспекте Александра Невского в Петрозаводске автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Сампо».

Авария произошла в 13.41 у остановки возле дома по адресу: Александра Невского, 30. Судя по видео, пешеход выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса. Легковой автомобиль MERSEDES двигался в попутном направлении в сторону улицы Калинина.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии серьезно пострадал пешеход. Он находится в больнице, где до сих пор не пришел в сознание. Личность пострадавшего не установлена.