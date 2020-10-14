В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО)

Авария с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti произошла на пересечении Ровио, Торнева, Парфенова, сообщает ДТП ПТЗ.

На регулируемом перекрестке сегодня днем автомобиль Chevrolet Lacetti совершал левый поворот, выезжая с улицы Ровио на улицу Торнева. Машина не писалась в поворот, выехала вправо за пределы проезжей части на тротуар в районе пешеходного перехода и врезалась в торговый павильон.

К счастью, на пути автомобиля не оказалось пешеходов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компьютерной сети "Сампо.ру".