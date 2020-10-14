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В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:52, 15 Октября 2020
фото: © кадр из видео/"Сампо.ру"
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Авария с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti произошла на пересечении Ровио, Торнева, Парфенова, сообщает ДТП ПТЗ.

На регулируемом перекрестке сегодня днем автомобиль Chevrolet Lacetti совершал левый поворот, выезжая с улицы Ровио на улицу Торнева. Машина не писалась в поворот, выехала вправо за пределы проезжей части на тротуар в районе пешеходного перехода и врезалась в торговый павильон.

К счастью, на пути автомобиля не оказалось пешеходов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компьютерной сети "Сампо.ру".

 

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Комментарии

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Саныч
2020-10-15 18:44:15
Тут раньше стоял его гараж.
Os
2020-10-15 17:46:14
Павильон был законно установлен?
asusls
2020-10-15 18:38:03
Os, ты был за рулем этого авто ?)))
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