В Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе (ВИДЕО)

Наезд на пешехода произошел на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев наезда на пешехода.

Пятого марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате происшествия женщина 1971 года рождения получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Момент ДТП зафисировала камера компании "Ситилинк". Видео было опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей Птз и Карелии".