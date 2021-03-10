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В Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:05, 11 Марта 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Наезд на пешехода произошел на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев наезда на пешехода.

Пятого марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате происшествия женщина 1971 года рождения получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Момент ДТП зафисировала камера компании "Ситилинк". Видео было опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

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