В Петрозаводске бармен проломил голову пьяному посетителю и стал фигурантом уголовного дела

Мужчине грозит 8 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подзагулявшему посетителю бара, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступила информация из учреждения здравоохранения: срочная медицинская помощь потребовалась 23-летнему местному жителю. Рано утром пациент был доставлен в больницу с серьезной травмой головы. В ходе обследования врачи диагностировали у него перелом основания черепа.

Как выяснили стражи порядка, до того, как потерпевший попал в медучреждение, он отдыхал в одном из увеселительных заведений города. Не обошлось без спиртного. Работник бара – 30-летний житель Петрозаводска – начал выводить молодого человека на улицу проветриться. Тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и сопротивлялся. Тогда, по версии следствия, бармен нанес гостю один удар по голове. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине.