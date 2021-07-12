Реклама
Прислать новость
В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников 12
Сегодня 12:11
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 9
Сегодня 09:40
Женщина попала под колеса автомобиля в Петрозаводске и получила серьезные травмы 1
12.07.2021 21:00
Междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска не возобновятся в назначенное время 3
12.07.2021 19:29

В Петрозаводске бармен проломил голову пьяному посетителю и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
16:59, 13 Июля 2021
фото: © 123ru.net

Мужчине грозит 8 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подзагулявшему посетителю бара, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступила информация из учреждения здравоохранения: срочная медицинская помощь потребовалась 23-летнему местному жителю. Рано утром пациент был доставлен в больницу с серьезной травмой головы. В ходе обследования врачи диагностировали у него перелом основания черепа.

Как выяснили стражи порядка, до того, как потерпевший попал в медучреждение, он отдыхал в одном из увеселительных заведений города. Не обошлось без спиртного. Работник бара – 30-летний житель Петрозаводска – начал выводить молодого человека на улицу проветриться. Тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и сопротивлялся. Тогда, по версии следствия, бармен нанес гостю один удар по голове. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 18:55:51
И так безголовых много. А тут целую голову ломают. Нехорошо.
Сергей
2021-07-13 17:17:15
Росгвардии там не оказалось , как обычно. Путилину привет , работаем ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 9
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 1
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»