Сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине

В Петрозаводске женщина обратилась в полицию и сообщила, что на лодочной станции, где она ранее работала, ей дали в глаз, рассказали в МВД Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 2 июля в 14.30 в дежурную часть поступило сообщение от горожанки, которая рассказала, что ранее являлась сотрудницей лодочная станция «Ковчег мира», а теперь уволилась и пришла забирать вещи. Во время посещения прежнего места работы у экс-сотрудницы возник конфликт с нынешним работником проката. Спор завершился нанесением побоев.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что «факт нанесения телесных повреждений есть», но работник утверждает, что в глаз не бил, а ударил по телефону, на который снимала бывшая работница.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято после получения результатов медицинской экспертизы.

В паблике «События/Петрозаводск, Карелия, Россия» опубликована история пострадавшей, которая сообщила, что она является учителем математики, у нее сейчас каникулы, поэтому решила подработать. Ее взяли на лодочную станцию, чтобы билеты выдавать и документацию вести.

Судя по событиям, через непродолжительное время она уволилась, а когда пришла забирать вещи, то увидела несправедливость: ранее за прокат лодки за час, по ее словам, брали 400 рублей, а теперь те же деньги берут за полчаса. Объявление об изменении цены было написано от руки. Этот факт и пыталась запечатлеть на телефон бывшая сотрудница и встретила сопротивление со стороны нынешних работников проката.

«Работников подвинули, сторожу и мне зарплату за неделю работы не дали. Да ещё и мои личные вещи выкинули на улицу и дали в глаз. Пришлось вызывать полицию и „скорую“ помощь», — написала возмущенная женщина.

Напомним, лодочная станция «Ковчег мира» была открыта на набережной Петрозаводска 26 июня.