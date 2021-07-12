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Сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине

Новости. Происшествия
13:33, 12 Июля 2021
фото: пресс-служба Петросовета

В Петрозаводске женщина обратилась в полицию и сообщила, что на лодочной станции, где она ранее работала, ей дали в глаз, рассказали в МВД Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 2 июля в 14.30 в дежурную часть поступило сообщение от горожанки, которая рассказала, что ранее являлась сотрудницей лодочная станция «Ковчег мира», а теперь уволилась и пришла забирать вещи. Во время посещения прежнего места работы у экс-сотрудницы возник конфликт с нынешним работником проката. Спор завершился нанесением побоев.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что «факт нанесения телесных повреждений есть», но работник утверждает, что в глаз не бил, а ударил по телефону, на который снимала бывшая работница.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято после получения результатов медицинской экспертизы.

В паблике «События/Петрозаводск, Карелия, Россия» опубликована история пострадавшей, которая сообщила, что она является учителем математики, у нее сейчас каникулы, поэтому решила подработать. Ее взяли на лодочную станцию, чтобы билеты выдавать и документацию вести.

Судя по событиям, через непродолжительное время она уволилась, а когда пришла забирать вещи, то увидела несправедливость: ранее за прокат лодки за час, по ее словам, брали 400 рублей, а теперь те же деньги берут за полчаса. Объявление об изменении цены было написано от руки. Этот факт и пыталась запечатлеть на телефон бывшая сотрудница и встретила сопротивление со стороны нынешних работников проката.

«Работников подвинули, сторожу и мне зарплату за неделю работы не дали. Да ещё и мои личные вещи выкинули на улицу и дали в глаз. Пришлось вызывать полицию и „скорую“ помощь», — написала возмущенная женщина.

Напомним, лодочная станция «Ковчег мира» была открыта на набережной Петрозаводска 26 июня.

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Комментарии

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Изя
2021-07-12 14:31:39
Может из-за каяка разборки начались , кому охранять )))
бюджет
2021-07-12 14:02:35
Что телик, творящий, делает!
наташка
2021-07-12 13:53:09
Ну, за справедливость.. :)
Гость
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