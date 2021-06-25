Лодочная станция «Ковчег мира» открылась на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Базу проката лодок и новый арт-объект официально открыли в Петрозаводске в день города.

Автором арт-объекта и инициатором создания лодочной станции в устье Неглинки выступил бессменный руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев. Скульптура размещена на воде и представляет собой белый корабль, который стоит на плоском земном диске, поддерживаемом тремя красными китами.

По замыслу автора, она символизирует собой единство трех основ государства - справедливость, правду и нравственность.

На открытии глава Петрозаводска Владимир Любарский и и.о. председателя городского совета Александр Ханцевич преподнесли лодочной станции подарок, который пополнит штат плавательных средств. Лодка для катания горожан и туристов, получившая название «Петр и Мария», была приобретена на средства, собранные депутатами и сотрудниками администрации карельской столицы, сообщили в Петросовете.

- Мы зачастую не используем на все сто процентов те уникальные преимущества, которые предоставляет Петрозаводску его географическое расположение на берегу Онежского озера. Однако в последнее время подобное отношение начинает кардинально меняться. Открытие на набережной первой за долгое время лодочной станции, созданной морским клубом «Полярный Одиссей», - один из признаков этих положительных перемен, - отметил в своем выступлении на открытии станции и. о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.

Услуга катания на лодках будет доступна для петрозаводчан и гостей столицы Карелии после получения всех согласований и разрешений ГИМС.