Реклама
Прислать новость
Глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа 19
25.06.2021 18:50
Власти Карелии рекомендовали непривитым от ковида пенсионерам не посещать общественные места 5
25.06.2021 19:04
Житель Петрозаводска пожаловался на тревожный сон из-за шума станции, которая подает кислород больным ковид-центра 10
Сегодня 12:12

Лодочная станция «Ковчег мира» открылась на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
16:22, 26 Июня 2021
фото: пресс-служба Петросовета

Базу проката лодок и новый арт-объект официально открыли в Петрозаводске в день города.

Автором арт-объекта и инициатором создания лодочной станции в устье Неглинки выступил бессменный руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев. Скульптура размещена на воде и представляет собой белый корабль, который стоит на плоском земном диске, поддерживаемом тремя красными китами.

По замыслу автора, она символизирует собой единство трех основ государства - справедливость, правду и нравственность.

На открытии глава Петрозаводска Владимир Любарский и и.о. председателя городского совета Александр Ханцевич преподнесли лодочной станции подарок, который пополнит штат плавательных средств. Лодка для катания горожан и туристов, получившая название «Петр и Мария», была приобретена на средства, собранные депутатами и сотрудниками администрации карельской столицы, сообщили в Петросовете.

- Мы зачастую не используем на все сто процентов те уникальные преимущества, которые предоставляет Петрозаводску его географическое расположение на берегу Онежского озера. Однако в последнее время подобное отношение начинает кардинально меняться. Открытие на набережной первой за долгое время лодочной станции, созданной морским клубом «Полярный Одиссей», - один из признаков этих положительных перемен, - отметил в своем выступлении на открытии станции и. о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.

Услуга катания на лодках будет доступна для петрозаводчан и гостей столицы Карелии после получения всех согласований и разрешений ГИМС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-26 16:51:30
400 рублей/час . Лодка за день окупится :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»