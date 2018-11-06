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Новости. Общество
17:40, 06 Ноября 2018
фото: pxhere.com/ru/photo/899538 / CC0 Public Domain

В Петрозаводске беременная продавец-кассир восстановилась на работе через суд

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Петрозаводский городской суд восстановили на работе продавца-кассира, которую незаконно уволили.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, истица работала продавцом-кассиром в одном из магазинов. Проработав полгода, продавец подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Однако в тот же день она обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе и пояснила, что прекращать трудовые отношения намерения не имела, а в день увольнения должна была выходить в отпуск по беременности и родам. Работодатель, зная о том, что работница обратилась в суд, издал приказ об увольнении, но с приказом её не ознакомил.

Прокурор, участвовавший в деле, дал заключение об обоснованности заявленных исковых требований.

Суд учел, что продавец не знала о том, что в отношении неё был издан приказ об увольнении, и расценил её действия по обращению с исковым заявлением как направленные на отзыв составленного ранее заявления об увольнении по собственному желанию.

Решением суда истица была восстановлена на работе, а с ответчика взыскана компенсация морального вреда за незаконное увольнение и оплата времени вынужденного прогула.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-06 17:51:55
Урок работодателю! Беременные у нас неприкасаемая категория работников.Да и как рука поднялась уволить беременную, тем более что все выплаты по беременности и родам компенсируются за счёт фонда социального страхования.
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