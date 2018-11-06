В Петрозаводске беременная продавец-кассир восстановилась на работе через суд

Петрозаводский городской суд восстановили на работе продавца-кассира, которую незаконно уволили.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, истица работала продавцом-кассиром в одном из магазинов. Проработав полгода, продавец подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Однако в тот же день она обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе и пояснила, что прекращать трудовые отношения намерения не имела, а в день увольнения должна была выходить в отпуск по беременности и родам. Работодатель, зная о том, что работница обратилась в суд, издал приказ об увольнении, но с приказом её не ознакомил.

Прокурор, участвовавший в деле, дал заключение об обоснованности заявленных исковых требований.

Суд учел, что продавец не знала о том, что в отношении неё был издан приказ об увольнении, и расценил её действия по обращению с исковым заявлением как направленные на отзыв составленного ранее заявления об увольнении по собственному желанию.

Решением суда истица была восстановлена на работе, а с ответчика взыскана компенсация морального вреда за незаконное увольнение и оплата времени вынужденного прогула.