В Петрозаводске без вести пропала 29-летняя женщина

Жительница Петрозаводска пропала еще в декабре, полиция ведет розыск, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Полицией разыскивается жительница Петрозаводска Надежда М., 1989 года рождения.

Ее местонахождение не известно с декабря.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после декабря, сообщать значимые сведения по телефону: +7-921-528-11-11.