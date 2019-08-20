В Петрозаводске бездомные получат бесплатную помощь медиков

Благотворительная акция для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдет на этой неделе в республиканском Центре "Истоки".

Общегородская акция "Экстренная помощь" пройдет 22 и 23 августа с 9:00 до 15:00 в кризисном отделении ГБУ СО "КЦСОН РК" по Петрозаводску и Прионежскому району, сообщает пресс-центр городской мэрии. Помощь получат граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Людям, попавшим в сложную ситуацию, в том числе лицам без определенного места жительства, специалисты "Истоков" предоставят следующие виды социальной и медицинской поддержки: флюорографическое обследование; бесплатные прививки против инфекционных заболеваний; консультации врача-терапевта, юрисконсульта, психолога; консультации специалистов по социальной работе по оформлению или восстановлению документов; бесплатное горячее питание; вещевую помощь.

Во время проведения акции медицинское обследование граждан проведут специалисты городской поликлиники №2 и республиканского противотуберкулезного диспансера.

В дни проведения акции к отделению Центра "Истоки" будет курсировать бесплатный автобус.

Как сообщают в петрозаводской мэрии, жители города тоже могут оказать содействие в проведении акции, предоставив информацию о ней тем, кто нуждается в помощи. Также можно отдать нуждающимся одежду и обувь в хорошем состоянии. Вещи принимаются по адресу: ул. Кооперативная, 7-а, ежедневно с 8:00 до 22:00.