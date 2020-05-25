В Петрозаводске благоустраивают территории вдоль железной дороги

Проводятся работы по благоустройству полосы отвода, зданий и сооружений железной дороги, сообщили в ОЖД.

Работы ведутся на участке протяженностью 13 км, в том числе на железнодорожных станциях Онежский, Голиковка, Петрозаводск и Томицы.

В настоящее время идет профилирование и планировка откосов в полосе отвода, обустройство водоотводных канав и кюветов. На участке от станции Онежский до станции Томицы будет обновлена окраска на пешеходных мостах и тоннелях, автомобильных путепроводах. Для улучшения видимости при подъезде автотранспорта к железнодорожным переездам ведется вырубка лишней древесно-кустарниковой растительности.

Основной объем работ запланирован на весенне-летний период, с завершением до конца августа 2020 года.