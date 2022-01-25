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В Петрозаводске более 20 домов останутся без тепла и горячей воды из-за ремонта на сетях

Новости. Общество
10:52, 26 Января 2022
фото: © РКС - ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

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Отопление и горячую воду отключат в 23 административных и жилых зданиях в Соломенном, сообщили в администрации столицы Карелии.

«ПКС-Тепловые сети» предупреждает о работах на городских коммуникациях. Сегодня, 26 января, ориентировочно с 9.35 до 15.00 проводится внеплановый ремонт источников тепловой энергии и коммунальных систем в Соломенном. На это время будет отключено отопление и горячая вода в 23 административных и жилых зданиях по следующим адресам:

- Соломенская ул., 2а, 3, 5, 7, 7а, 9, гараж училища ПТ №8;

- Петрозаводское шоссе, 6, 8;

- улица Октября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

- Детская улица, 4, 6;

- улица Пионеров, 12.                                                                                                                                                                                                                    Ранее глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации с отоплением в Суоярви, где люди мерзнут в квартирах.

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