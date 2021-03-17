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В Петрозаводске более 20 территорий благоустроены благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды"

Новости. Общество
12:43, 18 Марта 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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Член общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" Александр Антипов рассказал о реализации проекта в карельской столице.

Более 20 общественных территорий благоустроено в Петрозаводске с 2017 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщают в Петросовете.

Депутат Александр Антипов заявил, что  программа дает возможность горожанам участвовать в развитии Петрозаводска. По оценке городского парламентария, реализация программы делает город современным и безопасным.

"При этом ключевой фактор успеха реализации проектов благоустройства – это активность самих граждан. Именно благодаря неравнодушию жителей, поддержавших инициативу ремонта Аллеи Дружбы, данная важная пешеходная артерия в районе Ключевая оказалась в числе победителей народного рейтингового голосования, получила финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов и в 2018 году была реконструирована", - заявил Александр Антипов.

Депутат пояснил, что программа "Комфортная городская среда" помогает городу решать вопросы отдаленных микрорайонов в условиях постоянного дефицита бюджета.

"Одна из таких насущных проблем для горожан, проживающих на Ключевой, - отсутствие прямого безопасного пешеходного маршрута между улицами Сегежская и Правды. Два года назад совместно с общественниками, администрацией и республиканскими властями мы приступили к созданию пешеходной инфраструктуры, которая свяжет два городских района. Сегодня уже обустроена пешеходная дорожка на Каменноборской аллее, установлены комплекс уличных тренажеров и гимнастическая площадка. Следующим этапом станет дальнейшее благоустройство территории и создание тропы здоровья в парке Каменный бор, которое в этом году будет выполнено как раз в рамках одного из проектов-победителей программы "Формирование комфортной городской среды"", - заключил он.

С 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-18 13:04:22
К обычной, малоквалифицированной работе терминов загадочных придумали. Зачем? Рабочие каждый день должны работать по руководством строгого, требовательного мастера. Не надо простому люду голову забивать "комфортной средой обитания".
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