В Петрозаводске более трех тысяч детей станут первоклассниками в этом году

Школы карельской столицы ожидают поступления более трёх тысяч первоклассников в 2021 году.

Пресс-центр мэрии Петрозаводска сообщает, что 1 апреля в городе начинается прием заявлений от граждан о зачислении детей в первые классы.

Ожидаемое число новых школьников в 2021 году составляет около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и десять специальных (коррекционных) классов.

Ранее сообщалось, что набор в первые классы в Петрозаводске пройдет по новым правилам. Чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая закреплена за образовательным учреждением.