В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии с каждым днем расширяется.

Адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В Петрозаводске по статистике на 15 мая, больше всего очагов распространения Covid-19 зафиксировано на Древлянке – 16 домов, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. На втором месте – Перевалка.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения вируса и проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, семь из низ – в Петрозаводске. И первый случай зарегистрирован в Сортавале.