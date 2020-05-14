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В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке

Новости. Общество
12:08, 15 Мая 2020
фото: © Скриншот / covidmap10.ru
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Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии с каждым днем расширяется.

Адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В Петрозаводске по статистике на 15 мая, больше всего очагов распространения Covid-19 зафиксировано на Древлянке – 16 домов, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. На втором месте – Перевалка.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать  дату обнаружения вируса и проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, семь из низ – в Петрозаводске. И первый случай зарегистрирован в Сортавале.

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Комментарии

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David
2020-05-15 12:59:14
Как не крути, а гетто есть гетто!
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